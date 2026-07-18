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18 июля 2026 в 14:30

Моя лучшая грибная икра — нежная, ароматная: зимой открываю и ем с картошкой, никто не может остановиться

Фото: D-NEWS.ru
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Беру вареные грибы, лук и морковь, обжариваю, тушу с маслом и специями, добавляю уксус — получается густая, ароматная грибная икра с насыщенным вкусом и пикантной луково-морковной сладостью. Она хороша и как самостоятельная закуска, и как начинка для пирогов, и как дополнение к картошке, каше или мясу. Хранится до года, не требует сложной стерилизации, а грибной аромат стоит на всю кухню.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг вареных грибов (белые, подберезовики, шампиньоны или микс), 1 кг лука, 500 г моркови, 200 мл растительного масла, 2 ст. ложки соли, перец по вкусу, 50 мл 9% уксуса. Грибы отварите в подсоленной воде, остудите и измельчите (через мясорубку или ножом). Лук и морковь нарежьте, обжарьте в масле до золотистости. Добавьте грибы, соль, перец и тушите 40–50 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, прогрейте 5 минут. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла эту икру прошлой осенью — зимой банка улетела за ужином, все мазали на хлеб.

Я добавила чеснок и зелень, а уксус заменила лимонным соком. Кстати, можно брать любые грибы — даже шампиньоны. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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