Грибной календарь июля — 2026 в Подмосковье: что растет, а что уже ушло

Когда июльское солнце прогревает землю, а дожди наполняют леса влагой, для любителей тихой охоты в Подмосковье наступает самая желанная пора. Чтобы вернуться домой не с пустой корзинкой, стоит заранее узнать, какие грибы растут в июле в Московской области и где их искать, а от каких грибов лучше отказаться, чтобы не разочароваться.

Конец июля — пик грибного сезона в Подмосковье

Биологи и опытные грибники в один голос утверждают: именно вторая декада июля становится пиком грибного сезона в Подмосковье. К этому времени почва прогревается до оптимальной температуры, а влажность воздуха достигает тех значений, при которых грибница начинает активно плодоносить. Нынешний год, по прогнозам специалистов, обещает быть особенно щедрым на урожай. Благодаря обильным дождям, которые прошли в регионе в первой половине лета, в лесах создались идеальные условия для роста самых разных видов.

Белые грибы: июль

Белый гриб, или боровик, по праву считается царем грибного царства. В Подмосковье активный рост белого гриба достигает пика именно к концу июля. В это время можно найти как молодые, крепкие экземпляры с еще нераскрывшимися шляпками, так и крупные, мясистые грибы, которые уже готовы украсить любой стол.

Однако у июльских белых грибов есть один существенный недостаток — они сильно подвержены червивости. Из-за высокой влажности воздуха личинки насекомых особенно активны, и они с удовольствием поселяются в плотной мякоти боровиков. Поэтому, отправляясь на поиски белых, нужно быть готовым к тому, что большинство найденных экземпляров окажутся поражены червями. Опытные сборщики советуют внимательно осматривать каждый гриб прямо на месте среза. Если червоточин немного, их можно аккуратно вырезать, а оставшуюся часть использовать в пищу. Но если гриб оказался сильно поврежденным, рыхлым и водянистым, лучше оставить его в лесу — из такого трофея уже не получится вкусного блюда.

Конец июля — пик грибного сезона в Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лисички, сыроежки, подосиновики и подберезовики

Главными героями июля по праву считаются лисички и сыроежки. Их пик активного роста приходится именно на середину лета. Лисички — одни из самых любимых грибов у сборщиков. Их трудно спутать с другими видами, они редко бывают червивыми и растут большими семейками. Искать лисички в Подмосковье стоит в смешанных и хвойных лесах, особенно во мху и под опавшей листвой.

Сыроежки, как понятно из названия, можно употреблять в пищу даже сырыми, но лучше все же их отваривать или засаливать. Эти грибы невероятно разнообразны по цвету — их шляпки могут быть желтыми, красными, синими и зелеными. Они растут практически в любых лесах, и в июле их можно встретить на каждом шагу.

В июле также активно растут подосиновики и подберезовики. Эти грибы предпочитают лиственные и смешанные леса, где есть осины и березы. В отличие от белых, они меньше страдают от червивости, но осматривать их тоже стоит внимательно.

Летние опята и маслята — фавориты июля

Летние опята — настоящая находка для грибников в июле. Они растут большими колониями на пнях, валежнике и упавших ветках лиственных пород. Найти одну такую семейку — значит, практически гарантированно наполнить корзину. Летние опята имеют характерную двухцветную шляпку — более светлую в центре. Однако здесь нужно быть особенно осторожным: у них есть ядовитый двойник — галерина окаймленная. В отличие от опят, галерина предпочитает хвойный валежник, и у нее на ножке есть белый налет.

Маслята в Московской области в июле тоже радуют сборщиков, хотя их первая волна уже может немного отойти, а вторая еще только набирает силу. Маслята можно найти в молодых сосновых лесах и посадках. Они, как и белые грибы, также могут поражаться червями, поэтому их нужно тщательно проверять.

Грибной календарь июля — 2026 в Подмосковье: что растет, а что уже ушло Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие грибы уже ушли к концу июля

К сожалению, не все грибы, которые радовали нас в начале лета, остаются в лесу до июля. Некоторые виды уже отошли, и искать их бесполезно. К таким видам относятся подберезовики-колосовики, которые появляются ранней весной и заканчивают свой сезон к середине июля. Также первая волна маслят уже практически сошла, и те экземпляры, которые еще можно встретить, часто оказываются переросшими и пораженными червями.

Где искать и как не вернуться с пустой корзиной

Чтобы охота была удачной, нужно знать не только время, но и места. В июле грибы можно найти практически во всех районах Подмосковья, но есть направления, которые считаются особенно урожайными.

Леса в районах Талдома, Сергиева Посада и Дмитрова славятся своими белыми грибами и лисичками. Влажность здесь сохраняется дольше, что особенно благоприятно для роста грибов.

Серпухов, Чехов и Ступинский район традиционно радуют грибников боровиками и подосиновиками.

Рузский и Можайский округа также богаты на белые грибы и лисички.

Опытные грибники советуют отправляться в лес в ранние утренние часы. За ночь грибы набирают влагу и становятся более упругими, их легче заметить, и они дольше хранятся. Лучшее время для похода — через два-три дня после теплого дождя, когда почва достаточно увлажнена. И еще один важный совет: не берите с собой полиэтиленовые пакеты — в них грибы быстро портятся и теряют товарный вид. Используйте плетеные корзины, в которых воздух циркулирует свободно.

Ранее мы рассказали о том, какие грибы реально найти в июле и августе в Подмосковье.