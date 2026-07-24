Как отличить ядовитые грибы от съедобных: внешний вид, запах и вкус

В лесах Московской области растут грибы, которые похожи на лисички, белые и опята, но при этом смертельно ядовиты. Бледная поганка и мухомор — главная причина тяжелых отравлений. По каким признакам отличить опасные виды от съедобных и как правильно действовать при первых признаках интоксикации — в материале NEWS.ru.

Какие грибы в Подмосковье смертельно опасны

Абсолютный лидер по смертности среди всех грибов — это бледная поганка (Amanita phalloides), рассказал NEWS.ru эксперт Дмитрий Тихомиров. Ее можно отличить по бледно-зеленоватой, оливковой или почти белой шляпке, белой ножке и мешковатой вольве (мешочку) у основания. Чаще всего бледная поганка встречается на юге России, в Калужской, Тульской и Воронежской областях.

«Главное — не спутать поганку с шампиньоном. Но у этого гриба всегда розовые или темные пластинки под шляпкой и нет утолщения у основания ножки. Особенно опасно то, что у молодых поганок почти приятный запах. Половина ее шляпки — смертельная доза для взрослого человека», — отметил эксперт.

Первые симптомы отравления могут появиться уже через час, но наиболее выраженными они становятся через 6–12 часов, когда яд уже почти разрушил почки и печень.

Такие же токсины содержит галерина окаймленная (Galerina marginata). Она выглядит совершенно невинно: небольшой рыжевато-коричневый грибок с тонкой ножкой, кольцом на ножке и гладкой медово-коричневой шляпкой диаметром два — четыре сантиметра, подчеркнул эксперт.

«У галерины на ножке пленчатое, тонкое кольцо, шляпка гладкая, без характерных „чешуек“, которые есть у осеннего опенка. Ножка без выраженного чешуйчатого пояска ниже кольца. Она растет на тех же пнях, что и опята. Их часто могут спутать, а цена ошибки — жизнь», — заявил эксперт.

Фото: Илья Рыбальченко/Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Мухомор вонючий (Amanita virosa) и мухомор белый (Amanita alba) содержат смертельный яд, как и поганка. Еще один коварный гриб — паутинник оранжево-красный (Cortinarius orellanus). Симптомы отравления проявляются через две-три недели после его употребления. К этому времени почки оказываются необратимо поражены, пояснил эксперт.

Какими грибами-двойниками можно сильно отравиться

Употребление в пищу некоторых видов грибов может привести к очень серьезному отравлению, заявил NEWS.ru кандидат биологических наук и научный сотрудник биологического факультета МГУ Никита Комиссаров.

«Желчный гриб отличается от белого розовеющими трубочками под шляпкой и тем, что его мякоть тоже розовеет при повреждении. Он очень горький», — сообщил эксперт NEWS.ru.

Как правило, ложные опята окрашены в желтый цвет и имеют серые пластинки. Некоторые виды приятно пахнут. Ложные лисички (говорушка оранжевая) отличаются от настоящих тем, что у них ровный край шляпок, а пластинки не переходят на ножки.

Как не перепутать ядовитые грибы со съедобными в лесу

Смертельные грибы растут там же, где обычные, и их легко перепутать, напомнил Тихомиров. Бледную поганку можно встретить в тех же березово-дубовых лесах, что и белый гриб, галерину — на тех же пнях, что и опята, мухоморы — рядом с шампиньонами. По этой причине нужно соблюдать правила безопасности в лесу.

Нельзя брать с пней и валежника пластинчатые грибы с белыми пластинками, кольцом на ножке и вольвой, даже если внешне они напоминают шампиньоны.

Нельзя доверять народным методам. Считается, что если во время варки в кастрюлю с ядовитыми грибами положить лук, то он посинеет. Это в корне неверно. Единственная надежная проверка — точное определение вида.

При малейшем сомнении нужно оставить гриб в лесу. Новичкам стоит собирать лишь трубчатые грибы с гименофором в виде губки под шляпкой. Среди них в средней полосе России нет ядовитых видов.

Фото: Илья Рыбальченко/Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Что делать при отравлении грибами

При появлении тошноты, рвоты, диареи, сильной боли в животе или других симптомов после употребления грибов необходимо немедленно вызвать скорую помощь, заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко.

«Токсины ядовитых грибов поражают клетки печени и почек, вызывая острую печеночную и почечную недостаточность, нарушения свертываемости крови, и могут привести к летальному исходу. После первых симптомов иногда наступает период мнимого улучшения, тогда как разрушение внутренних органов продолжается», — сказал он в комментарии для NEWS.ru.

До приезда врачей рекомендуется пить воду небольшими порциями. По возможности нужно сохранить остатки грибов или блюда для последующего анализа, отметил врач.

Какой гриб по вкусу напоминает куриное филе

По словам Тихомирова, гриб-зонтик пестрый (Macrolepiota procera) — один из самых крупных съедобных грибов России. Он может достигать полуметра в высоту. Шляпка взрослого экземпляра составляет 20–30 сантиметров в диаметре. Как правило, этот гриб растет не в густом лесу, а на открытых и полуоткрытых местах: лесных опушках, полянах, краях просек, обочинах лесных дорог, заросших выгонах и высокотравных лугах рядом с лесом. Гриб-зонтик появляется в июле и плодоносит до октября.

«У зонтика уникальная текстура. Плотная, мясистая шляпка после жарки напоминает что-то среднее между грибом и куриным филе. Классический способ приготовления — положить целую шляпку на сковороду как котлету, добавить немного масла и соль. Через десять минут вы получите блюдо, от которого сложно оторваться. Вкус ореховый, насыщенный, без горечи», — заключил эксперт.

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