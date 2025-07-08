Житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами после застолья

Петербуржец оказался в больнице после употребления мухоморов в качестве закуски во время распития спиртного, пишет Мойка78. Мужчине стало плохо утром 8 июля, его доставили из квартиры на проспекте Просвещения в токсикологическое отделение.

Пациент поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отравление было вызвано ядовитыми веществами мухомора, такими как мускарин. Симптомы отравления мухомором включают возбуждение, сменяющееся подавленностью, головокружение, бред.

Ранее блогер-грибник Дмитрий Тихомиров заявил, что смертельно опасный гриб — галерину окаймленную — можно спутать с опенком летним». Эффект от токсинов галерины, по его мнению, сопоставим с бледной поганкой.

До этого врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева рассказала, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными даже после термической обработки. По ее словам, их токсины не разрушаются при высоких температурах, что делает такие грибы крайне опасными для здоровья.