Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:30

Житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами после застолья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербуржец оказался в больнице после употребления мухоморов в качестве закуски во время распития спиртного, пишет Мойка78. Мужчине стало плохо утром 8 июля, его доставили из квартиры на проспекте Просвещения в токсикологическое отделение.

Пациент поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отравление было вызвано ядовитыми веществами мухомора, такими как мускарин. Симптомы отравления мухомором включают возбуждение, сменяющееся подавленностью, головокружение, бред.

Ранее блогер-грибник Дмитрий Тихомиров заявил, что смертельно опасный гриб — галерину окаймленную — можно спутать с опенком летним». Эффект от токсинов галерины, по его мнению, сопоставим с бледной поганкой.

До этого врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева рассказала, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными даже после термической обработки. По ее словам, их токсины не разрушаются при высоких температурах, что делает такие грибы крайне опасными для здоровья.

Санкт-Петербург
мухоморы
отравления
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.