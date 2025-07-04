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04 июля 2025 в 14:35

Дачникам раскрыли, какие ядовитые грибы маскируются под съедобные

Блогер Тихомиров заявил, что галерину окаймленную можно спутать с опенком летним

Фото: Ottfried Schreiter/Global Look Press

Смертельно опасный гриб — галерину окаймленную — можно спутать с опенком летним, заявил «Радио 1» блогер-грибник Дмитрий Тихомиров. Эффект от токсинов галерины, по его мнению, сопоставим с бледной поганкой.

Надо осторожно относиться к летним опятам, потому что сейчас растет галерина окаймленная, крайне ядовитый гриб. Они такие же маленькие, как летние опята, иногда среди них растут 15 маленьких галерин. Их достаточно, чтобы вы больше никогда не вернулись в этот лес, — предупредил Тихомиров.

В целом же среди трубчатых грибов в средней полосе не встречаются ядовитые. Лисичку можно спутать с говорушкой оранжевой, а белый гриб и подберезовик — с горчаком. Однако эти двойники не опасны для здоровья, заключил эксперт.

Терапевт Екатерина Сысоева ранее заявила, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными даже после термической обработки. По ее словам, их токсины не разрушаются при высоких температурах, что делает такие грибы крайне опасными для здоровья.

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