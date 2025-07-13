Сорвал — в тюрьму: как отличить обычные грибы от краснокнижных

После затяжных обильных дождей в центральную Россию пришло долгожданное тепло. Сезон грибной охоты в самом разгаре. Однако далеко не все виды можно собирать — не потому, что они ядовитые, а из-за того, что занесены в Красную книгу РФ. Что можно класть в корзину, почему поход в лес грозит большим штрафом или уголовным делом — в материале NEWS.ru.
Какие грибы нельзя собирать в России
В список грибов, которые нельзя собирать в России, входят: трюфель летний (русский черный трюфель), веселка обыкновенная, гриб-баран, сморчок конический, шишкогриб хлопьеножковый, гиропорус синеющий, рядовка мацутакэ, гриб-зонтик девичий, трутовик лакированный, мухомор шишковидный, а также другие виды.
Внесенные в перечень грибы, сбор которых запрещен, встречаются в российских лесах довольно редко, рассказал NEWS.ru эксперт Сергей Рогожин.
«Дело в том, что перечисленные экземпляры имеют достаточно необычный, порой экзотический вид. Именно поэтому дилетанты, неопытные грибники вряд ли будут их класть в корзинку, разве что случайно», — пояснил профессиональный грибник.
Рогожин также сообщил, что на территории заповедников и заказников запрещено собирать любые грибы и растения. В этих зонах любителей тихой охоты могут задержать сотрудники лесничеств или полиции.
«Объяснения, что вы срезали тот или иной гриб случайно, по ошибке, вряд ли помогут. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. Именно поэтому я всегда советую перед походом в лес внимательно изучить грибы, которые вы планируете собирать. Сейчас даже есть специальные онлайн-приложения, которые помогают их идентифицировать, чтобы не попасть впросак», — сообщил Рогожин.
Ключевое правило сбора грибов: не уверен — не бери, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. По его словам, если полицейские заметят в корзинке человека краснокнижные грибы, тогда, с большой долей вероятности, ему не избежать проблем.
«Блюстители порядка вправе составить протокол и в дальнейшем передать дело в суд», — добавил Рудаков.
Какие грибы нельзя собирать в Московской области
Регионы России вправе формировать собственные перечни редких грибов, которые нельзя собирать, рассказал Рогожин. Например, в Красной книге Московской области насчитывается свыше 20 видов. В их числе: леоция студенистая, ложносвинуха лепистовидная, саркосома шаровидная, гигрофоропсис крупноспоровый, трутовик овечий, сыроежка зеленоватая и некоторые другие.
«Этот список — не догма, он может регулярно обновляться и дополняться», — уточнил собеседник NEWS.ru.
По его словам, у некоторых грибов имеются «двойники». По этой причине неподготовленному человеку крайне затруднительно отличить их от краснокнижных образцов.
Какая ответственность грозит за сбор краснокнижных грибов
За сбор краснокнижных грибов в России может грозить уголовная ответственность, напомнил в разговоре с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников.
«За нарушение гражданам грозит либо серьезный штраф — до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщил он.
Сальников высказал мнение, что это более чем суровая норма. Однако, по его словам, на практике редко кто будет собирать краснокнижные грибы. Единственное исключение — рядовка мацутакэ. Она не растет в европейской части России. Этот вид можно встретить в регионах Кавказа, в восточной и южной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине и Южном Урале. Мацутакэ считается деликатесным грибом, который часто вывозят за границу контрабандой, пояснил специалист.
«Следует различать виды грибов, которые нельзя собирать. Одни занесены в Красную книгу РФ, другие включены в Красный список Международного союза охраны природы. Первый перечень считается официальным документом, поэтому указанные в нем редкие и исчезающие виды находятся под охраной государства. Второй список носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы», — пояснил Сальников.
Адвокат Сергей Ефимов в беседе с NEWS.ru отметил, что за продажу краснокнижных грибов действующими законами предусмотрено наказание в виде девяти лет тюрьмы и до трех миллионов рублей штрафа.
«Поэтому я всегда советую собирать в лесах только знакомые грибы, вроде белых, маслят, опят или лисичек», — пояснил собеседник NEWS.ru.
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