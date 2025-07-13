Сорвал — в тюрьму: как отличить обычные грибы от краснокнижных

Сорвал — в тюрьму: как отличить обычные грибы от краснокнижных

После затяжных обильных дождей в центральную Россию пришло долгожданное тепло. Сезон грибной охоты в самом разгаре. Однако далеко не все виды можно собирать — не потому, что они ядовитые, а из-за того, что занесены в Красную книгу РФ. Что можно класть в корзину, почему поход в лес грозит большим штрафом или уголовным делом — в материале NEWS.ru.

Какие грибы нельзя собирать в России

В список грибов, которые нельзя собирать в России, входят: трюфель летний (русский черный трюфель), веселка обыкновенная, гриб-баран, сморчок конический, шишкогриб хлопьеножковый, гиропорус синеющий, рядовка мацутакэ, гриб-зонтик девичий, трутовик лакированный, мухомор шишковидный, а также другие виды.

Внесенные в перечень грибы, сбор которых запрещен, встречаются в российских лесах довольно редко, рассказал NEWS.ru эксперт Сергей Рогожин.

«Дело в том, что перечисленные экземпляры имеют достаточно необычный, порой экзотический вид. Именно поэтому дилетанты, неопытные грибники вряд ли будут их класть в корзинку, разве что случайно», — пояснил профессиональный грибник.

Рогожин также сообщил, что на территории заповедников и заказников запрещено собирать любые грибы и растения. В этих зонах любителей тихой охоты могут задержать сотрудники лесничеств или полиции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Объяснения, что вы срезали тот или иной гриб случайно, по ошибке, вряд ли помогут. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. Именно поэтому я всегда советую перед походом в лес внимательно изучить грибы, которые вы планируете собирать. Сейчас даже есть специальные онлайн-приложения, которые помогают их идентифицировать, чтобы не попасть впросак», — сообщил Рогожин.

Ключевое правило сбора грибов: не уверен — не бери, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. По его словам, если полицейские заметят в корзинке человека краснокнижные грибы, тогда, с большой долей вероятности, ему не избежать проблем.

«Блюстители порядка вправе составить протокол и в дальнейшем передать дело в суд», — добавил Рудаков.

Какие грибы нельзя собирать в Московской области

Регионы России вправе формировать собственные перечни редких грибов, которые нельзя собирать, рассказал Рогожин. Например, в Красной книге Московской области насчитывается свыше 20 видов. В их числе: леоция студенистая, ложносвинуха лепистовидная, саркосома шаровидная, гигрофоропсис крупноспоровый, трутовик овечий, сыроежка зеленоватая и некоторые другие.

«Этот список — не догма, он может регулярно обновляться и дополняться», — уточнил собеседник NEWS.ru.

По его словам, у некоторых грибов имеются «двойники». По этой причине неподготовленному человеку крайне затруднительно отличить их от краснокнижных образцов.

Какая ответственность грозит за сбор краснокнижных грибов

За сбор краснокнижных грибов в России может грозить уголовная ответственность, напомнил в разговоре с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников.

«За нарушение гражданам грозит либо серьезный штраф — до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщил он.

Сальников высказал мнение, что это более чем суровая норма. Однако, по его словам, на практике редко кто будет собирать краснокнижные грибы. Единственное исключение — рядовка мацутакэ. Она не растет в европейской части России. Этот вид можно встретить в регионах Кавказа, в восточной и южной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине и Южном Урале. Мацутакэ считается деликатесным грибом, который часто вывозят за границу контрабандой, пояснил специалист.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

«Следует различать виды грибов, которые нельзя собирать. Одни занесены в Красную книгу РФ, другие включены в Красный список Международного союза охраны природы. Первый перечень считается официальным документом, поэтому указанные в нем редкие и исчезающие виды находятся под охраной государства. Второй список носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы», — пояснил Сальников.

Адвокат Сергей Ефимов в беседе с NEWS.ru отметил, что за продажу краснокнижных грибов действующими законами предусмотрено наказание в виде девяти лет тюрьмы и до трех миллионов рублей штрафа.

«Поэтому я всегда советую собирать в лесах только знакомые грибы, вроде белых, маслят, опят или лисичек», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Грибные шарики в кляре с секретом внутри — готовлю сразу двойную порцию

Пошла тихая охота: самые грибные места Подмосковья — карта, советы ученых

Травы вместо таблеток: в России падает спрос на седативные препараты