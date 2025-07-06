Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 16:23

Грибные шарики в кляре с секретом внутри — готовлю сразу двойную порцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибные шарики в кляре с сырной начинкой — блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Хрустящая корочка, нежная грибная серединка и расплавленный сыр. Готовлю сразу двойную порцию — иначе не хватает.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 6 шт.;
  • говяжий фарш — 200 г;
  • сыр — 80 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 30 г;
  • сухари панировочные — 30 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Шампиньоны очистить, ножки измельчить.
  2. Смешать ножки с фаршем, посолить, поперчить.
  3. Сыр нарезать кубиками.
  4. Шляпки начинить фаршем, добавить кусочек сыра.
  5. Обвалять в муке, яйце, сухарях.
  6. Запекать 30 минут при 180 °C.

Подавать горячими с любимым соусом. Хрустящие, сытные и очень вкусные — такие шарики понравятся всем!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

грибы
сыры
мясо
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.