Грибные шарики в кляре с секретом внутри — готовлю сразу двойную порцию

Грибные шарики в кляре с сырной начинкой — блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Хрустящая корочка, нежная грибная серединка и расплавленный сыр. Готовлю сразу двойную порцию — иначе не хватает.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 6 шт.;
- говяжий фарш — 200 г;
- сыр — 80 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 30 г;
- сухари панировочные — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Шампиньоны очистить, ножки измельчить.
- Смешать ножки с фаршем, посолить, поперчить.
- Сыр нарезать кубиками.
- Шляпки начинить фаршем, добавить кусочек сыра.
- Обвалять в муке, яйце, сухарях.
- Запекать 30 минут при 180 °C.
Подавать горячими с любимым соусом. Хрустящие, сытные и очень вкусные — такие шарики понравятся всем!
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