Грибные шарики в кляре с секретом внутри — готовлю сразу двойную порцию

Грибные шарики в кляре с секретом внутри — готовлю сразу двойную порцию

Грибные шарики в кляре с сырной начинкой — блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Хрустящая корочка, нежная грибная серединка и расплавленный сыр. Готовлю сразу двойную порцию — иначе не хватает.

Ингредиенты:

шампиньоны — 6 шт.;

говяжий фарш — 200 г;

сыр — 80 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 30 г;

сухари панировочные — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны очистить, ножки измельчить. Смешать ножки с фаршем, посолить, поперчить. Сыр нарезать кубиками. Шляпки начинить фаршем, добавить кусочек сыра. Обвалять в муке, яйце, сухарях. Запекать 30 минут при 180 °C.

Подавать горячими с любимым соусом. Хрустящие, сытные и очень вкусные — такие шарики понравятся всем!

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