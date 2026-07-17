Грибы в Подмосковье летом 2026-го: где растут, какие виды, сколько стоят

Дожди и относительно теплая погода в Московской области выманили многих любителей тихой охоты в леса. Судя по отзывам жителей Подмосковья, далеко не всем удается собрать много грибов. Из хороших съедобных видов сейчас в основном попадаются лисички. Сколько стоят грибы, где их можно найти, чего ждать от сезона жителям столичного региона — в материале NEWS.ru.

Каких видов съедобных грибов сейчас больше всего в Подмосковье

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков рассказал NEWS.ru, что в середине июля 2026 года в столичном регионе фактически начался сезон сбора съедобных грибов. Пока доминируют отдельные виды, но скоро их должно быть больше, чем в начале лета, отметил он.

«Наконец пошла волна лисичек настоящих, — отметил ученый. — Как правило, этот вид произрастает в хвойных лесах, поскольку они часто предпочитают образовывать микоризу (способ взаимодействия грибов с определенным видом деревьев. — NEWS.ru) с елью. Кроме того, стали расти маслята. Они связаны с сосной, поэтому их стоит искать в молодых сосновых лесах и посадках», — сказал Дьяков.

По словам ученого, он только что вернулся с практики из Одинцовского района. Дьяков отметил, что массового гриба еще нет, но появились подберезовики и белые грибы.

«Также пошли сыроежки разных видов. На мой взгляд, если такая погода, как сейчас, установится на некоторое время, то вскоре в Подмосковье будет достаточно много грибов», — подчеркнул ученый.

Что грибники Москвы и Подмосковья говорят о нынешнем сезоне сбора грибов

Жительница Москвы Полина написала в соцсетях, что несколько дней назад отправилась в еловый лес на юге Подмосковья, где, помимо белых грибов, появились другие виды. По ее словам, все из них съедобные, например перечный гриб, который в силу острого вкуса можно использовать как приправу, а также ивишень. Это специфический вид, считающийся малоценным из-за очень сильного мучного запаха. У него есть масса ядовитых двойников.

«Наши прогнозы сбылись — полезли еловые белые. А с ними и мокрухи, и ивишни, и перечные — классический антураж сентябрьского слоя белого гриба. Грибов не очень много, но все равно прикольно собирать еловые [белые грибы] вместе с земляникой», — подчеркнула москвичка.

Лисички в лесу Фото: Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Участник сообщества «Грибник России» Андрей Сластенко, посетивший на днях леса Дмитровского района, отметил, что сейчас в лесах столичного региона в основном попадаются лисички.

«Ничего, кроме лисичек. Одиночно попадаются сыроежки, почти все обглоданы слизнями в хлам. Летние опята тоже одиночно, реже парами, очень мало. Плютеи штучно. Из болетовых — желчные [несъедобные из-за горечи] и [ядовитые] свинушки, других нет. Комаров море», — заявил Сластенко.

Другая пользовательница сообщества Тамара Керносова отметила, что лес Московской области никак не разродится на благородные грибы.

«Мы, грибники, только и делаем, что катаемся с разведкой по грибным местам, пока тихо очень», — сказала она.

Где в Москве и Подмосковье лучше всего искать грибы

У многих опытных грибников есть заветные места, о которых они предпочитают не рассказывать случайным людям. Одни ездят в удаленные районы, подальше от городов, другие знают урожайные места, находящиеся буквально в 20 минутах от Москвы.

Миколог Михаил Вишневский посоветовал не углубляться в лесную чащу или глухие места, чтобы собрать много грибов. По его наблюдениям, там они далеко не всегда массово плодоносят, в отличие от часто посещаемых людьми локаций.

«Грибов больше всего там, где их больше всего собирают, — отметил Вишневский в своем видеоблоге. — В окрестностях дачных и коттеджных поселков идет волна за волной, и грибов полно. Если вы попадете в девственный лес, где не ступала нога человека, то ничего похожего на грибное изобилие вы не увидите. Потому что грибница знает — там, в диких местах, ей достаточно выпустить одно хорошее здоровое плодовое тело, то есть гриб в понятии грибника, он отсыплет свои споры, то есть осуществит акт размножения, ну как бы и все. А зачем тратиться? Если грибница, наоборот, чувствует, что она только чего-то там понавыпускала, и с нее все это содрали, — что делать? Запасы есть. Значит, надо выпускать [плодовые тела] дальше, потому что споры-то раскидывать нужно. Поэтому сбор плодовых тел ведет к стимуляции появления все новых и новых плодовых тел».

Ранее Вишневский отметил, что в урожайные годы, каким был, например, 2025-й, грибы можно найти в любом лесу, в том числе на Лосином острове.

Подосиновик красный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоят грибы у частников и в магазинах

Корреспонденты NEWS.ru обратили внимание на то, что в середине июля жители Подмосковья стали продавать грибы чаще, чем в начале месяца. В основном это лисички, которые стоят 500–700 рублей за килограмм. В более отдаленных районах, граничащих с Тверской или Ярославской областями, настоящие или бледные лисички можно найти по 350–400 рублей. В торговых сетях они даже со скидками стоят около 1200–1600 рублей за килограмм.

Купить белые грибы у частников дешевле 1000 рублей за килограмм практически нельзя. Цены колеблются от 1200 до 2000 рублей. Лишь в сельской местности регионов, расположенных рядом с Московской областью, можно приобрести боровики по 800 рублей за килограмм.

Подосиновики и подберезовики, если повезет, отдадут за 600–900 рублей за кило. Такие предложения можно, например, обнаружить на одной из крупнейших онлайн-платформ для размещения объявлений.

Законно ли продавать грибы на трассах и рынках

Адвокат и правозащитник Михаил Салкин объяснил NEWS.ru, что сбор грибов и разовая продажа их излишков законом не запрещены.

«Лесной кодекс разрешает гражданам бесплатно собирать грибы для собственных нужд. Доход от продажи таких дикоросов освобожден от НДФЛ. Верховный суд РФ разъяснял, что отдельные случаи продажи товара не являются незаконным предпринимательством, если объем продукции и другие обстоятельства не свидетельствуют о намерении систематически получать прибыль», — сказал он.

Частная торговля лесными грибами и ягодами Фото: Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

При этом региональное законодательство зачастую запрещает торговлю грибами вне отведенных для этого мест, отметил Салкин. По его словам, формально продажа у дороги может быть поводом для привлечения к ответственности именно по этому основанию, вне зависимости от того, чем вы торгуете.

«Если работа по сбору грибов осуществляется систематически, то для этого требуется оформление договора аренды согласно статье 34 Лесного кодекса РФ. Но это происходит в случае большого объема продукции, когда используются сушильные машины, грибоварни и другие предметы для заготовки консервов в производственном масштабе», — резюмировал Салкин.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

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