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25 июля 2026 в 11:42

Жителей Одессы оставили без укрытия во время воздушной тревоги

Лебедев: жителей Одессы попросили выйти из укрытия и не впустили обратно

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Жителей Одессы попросили покинуть укрытие между сигналами воздушной тревоги, после чего им не дали вернуться внутрь, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в укрытии на Лидерсовском бульваре. Находившимся внутри людям якобы сообщили, что помещение необходимо закрыть, и попросили их выйти.

Люди вышли. А когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать. Честно, бред какой-то, — написал он.

Лебедев назвал произошедшее свидетельством отношения украинских властей к гражданам. На данный момент подтверждения этой информации из других источников не приводятся.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Одесса может перестать функционировать как портовый город после российских авиаударов. По его оценке, портовая инфраструктура города может прекратить работу в ближайшие дни. Меркурис также не исключил, что это уже произошло.

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