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23 июля 2026 в 12:33

Британский аналитик предрек Одессе мрачное будущее после российских ударов

Меркурис: после российских ударов Одесса перестанет быть портом

Порт города Одесса Порт города Одесса Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press
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После российских авиаударов Одесса больше не будет портовым городом, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. По его оценке, в ближайшие дни порт перестанет функционировать, и не исключено, что это уже произошло.

В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло, — утверждает он.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что владельцы судов приняли решение о прекращении работы с украинскими портами. По его словам, власти не вводили никаких ограничительных мер.

До этого в Минобороны заявляли, что российские бойцы атаковали в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также на переходе морем были поражены сухогруз и морское судно типа «балкер».

Также Вооруженные силы России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев при помощи «Гераней». Отмечается, что они перевозили грузы в интересах Вооруженных сил Украины.

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