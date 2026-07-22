Врач назвал первые симптомы отравления грибами Врач Еременко: после отравления грибами у человека начинаются рвота и диарея

После отравления грибами у людей начинаются сильная рвота и диарея, сообщил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко. По его словам, на этом фоне может развиться острая печеночная и почечная недостаточность — состояние, угрожающее жизни.

При появлении тошноты, рвоты, диареи, сильной боли в животе или других симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Токсины ядовитых грибов поражают клетки печени и почек, вызывая острую печеночную и почечную недостаточность, а также нарушения свертываемости крови. Это состояние может привести к летальному исходу, — предупредил Еременко.

По его словам, до приезда врачей рекомендуется пить воду небольшими порциями. По возможности нужно сохранить остатки грибов или блюда для последующего анализа.

Перед приготовлением любые грибы необходимо тщательно очистить от земли, листьев и другого мусора, а также промыть под проточной водой. Это позволяет удалить загрязнения, яйца паразитов и часть микроорганизмов. Однако мытье не обезвреживает грибные токсины. Если гриб ядовитый, то вымачивание, засолка или термическое приготовление не сделают его безопасным, — напомнил медик.

Ранее врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Михаил Власов рассказал, что отравление бледной поганкой может привести к повреждению внутренних органов, отеку мозга и смерти. По его словам, для срочного лечения может потребоваться трансплантация печени.