«Отек мозга и смерть»: врач назвала самые опасные грибы

Самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка, рассказал NEWS.ru врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Михаил Власов. По его словам, отравление чревато отеком мозга и смертью.

Наиболее тяжелые отравления связаны с употреблением бледной поганки, содержащей аманитотоксины. Отравление бледной поганкой довольно быстро может привести к повреждению печени, отеку головного мозга и смерти, — добавил Власов.

Чтобы сохранить жизнь после отравления бледной поганкой, пациенту может потребоваться трансплантация печени, отметил эксперт. Летальность в подобных случаях около 50%, напомнил медик.

Схожую по механизму и клиническим проявлениям картину вызывает употребление мухомора вонючего. Серьезную опасность представляют и строчки обыкновенные. Они вызывают поражение печени и почек, а также судороги и неврологические расстройства. Свинушки вызывают паксилюсный синдром. Точный токсин неизвестен, но он вызывает тошноту, рвоту, диарею, поражение печени и почек, — подчеркнул Власов.

Симптомы чаще проявляются при повторном употреблении грибов из-за накопительного эффекта, добавил врач. Грибы из родов волоконница и говорушка вызывают так называемый мускариновый синдром, характеризующийся повышенным слюноотделением, потоотделением, брадикардией, бронхоспазмом и риском остановки дыхания, подытожил Власов.

