Какой холодильник выбрать: вместительный, компактный, экономичный

Холодильник вместе со стиральной машиной и плитой входит в тройку самых важных видов техники в каждом доме. Без этого прибора жизнь усложняется в разы, однако выбрать модель, которая будет вместительной, не займет много места и к тому же не будет требовать особого ухода, непросто. Сегодня расскажем, как выбрать холодильник и сориентироваться в многообразии функций и характеристик этого вида техники. Кроме того, узнаем, как выбрать марку холодильника для дома в современных реалиях.

Как выбрать холодильник для дома с маленькими или большими кухнями

Хотя современные планировки квартир предусматривают просторные кухни, места здесь всегда не хватает. Увеличивается количество полезных устройств, жизнь без которых давно стала неудобной. Говорить о свободном месте в кухнях домов советской планировки и вовсе не приходится. Поэтому перед тем, как выбрать модель холодильника, озадачьтесь выбором места для него.

Измерьте желаемую ширину, глубину и высоту техники, а также проверьте, сможете ли вы беспрепятственно входить и выходить из помещения, не задевая холодильник. Это особенно важно, если у прибора окажутся выступающие ручки, если вы обедаете не в кухне, а в одной из комнат и будете регулярно проходить мимо него с горячими блюдами в руках.

Также важно, чтобы было достаточно места для полного открытия дверцы холодильника и в непосредственной близости имелась розетка.

В зависимости от желаемых габаритов можно приступать к рассмотрению вопроса, какой вид холодильника выбрать с точки зрения компоновки. Сразу оговоримся, что подавляющее большинство моделей на рынке — двух- или трехкамерные. Однокамерные холодильники со встроенным морозильным отделением, выпускавшиеся в ХХ веке, сегодня можно встретить только в виде мини-моделей, которые обычно приобретают для установки в офисах, гостиничных номерах или съемных квартирах. Наиболее востребованными и популярными сегодня на рынке являются модели следующих разновидностей:

«Топ», или камера сверху. Это тоже уже устаревший формат холодильника, где морозилка находится сверху. Морозильная камера при такой компоновке имеет малый объем, а холодильным отделением неудобно пользоваться, поскольку приходится часто наклоняться.

«Комби», или камера снизу. Так называемый европейский формат холодильников. Морозилка имеет больший объем и снабжена выдвигаемыми ящиками и/или поддонами. Холодильное отделение находится на уровне глаз и им удобно пользоваться даже пожилым людям. Если вы выбираете холодильник для малогабаритной кухни, то, по отзывам пользователей, это самый удобный вариант.

Два других варианта компоновки подойдут для загородных домов или квартир с просторной планировкой.

French Door (англ. — «французская дверь»). При подобной компоновке холодильник оснащен двумя камерами. Наверху — широкая холодильная с парой распашных дверок. Внизу — одна морозильная с ящиками и поддонами. Такая модель удобна для большой семьи, чтобы хранить большое количество свежих продуктов и запасы замороженных. Ширина подобных приборов начинается от 70 см.

Выбрать марку холодильника для дома Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Side-by-Side (англ. — «бок о бок»). Именно такие приборы нередко можно увидеть в американских фильмах. Это широкие и вместительные двустворчатые холодильники, габариты которых позволяют хранить большое количество продуктов. Морозилка в них занимает почти половину пространства и вытянута по вертикали. В целом такой холодильник может достигать 120 см в ширину.

Какой холодильник лучше выбрать для большой семьи

В больших семьях на приготовление пищи уходит много времени, и, как правило, хозяйки готовят большими порциями. Поэтому при рассмотрении вопроса, какой холодильник лучше выбрать, стоит учитывать помимо размера полезный объем этой техники.

Выделяют общий и полезный объем. Общий включает в себя все пространство холодильной камеры. Полезный рассчитывается по формуле: 120 литров на 1 человека и дополнительно по 60 литров на каждого члена семьи. Правильно подобранный объем позволит вместить большое количество продуктов и удобно расположить их.

Однако при выборе холодильник для дома не следует забывать и о привычках каждой конкретной семьи. Например, если вы много готовите впрок, то лучше взять холодильник больше рекомендованного объема. А если предпочитаете хранить запас полуфабрикатов и готовить их по мере необходимости небольшими порциями, то лучше ориентироваться на модели с меньшим объемом холодильной камеры, но с вместительной морозилкой.

Кроме того, не следует забывать и об уходе за техникой: одни холодильники необходимо регулярно размораживать, другие достаточно раз в полгода протирать влажной тряпкой внутри. Все зависит от встроенной системы охлаждения, которая на рынке представлена тремя вариантами:

холодильники с капельной системой

техника No Frost (англ. — «без инея»)

приборы, оборудованные по типу Full No Frost (англ. full — «полный»)

Капельная система подразумевает, что влага конденсируется на задней стенке холодильной камеры, стекает через техническое отверстие в специальный поддон, установленный на компрессоре, и испаряется. Однако если выставить слишком низкую температуру холодильной камеры, то на задней стенке образуется наледь. Чтобы избавиться от нее, придется переставлять регулятор на более высокую температуру, рискуя испортить продукты. При этом в таких морозильных камерах наледь образуется как старых холодильниках, и раз в несколько месяцев технику все равно приходится размораживать.

Поэтому современные хозяйки все чаще отдают предпочтение моделям с системой No Frost. Такая техника имеет специальный отсек для охлаждающего элемента, где и происходит конденсация, а затем испарение влаги. Однако это работает только для холодильной камеры. Морозилку все равно придется размораживать, а значит, отключать от сети все устройство.

Самым удобным, и, самым дорогим вариантом считается техника, оснащенная системой Full No Frost — здесь иней не образуется ни в холодильном, ни в морозильном отсеках. Такое устройство достаточно мыть по мере загрязнения, отключая от сети на короткое время. Помимо высокой цены, эти модели имеют еще ряд недостатков: вентиляторы системы охлаждения занимают дополнительное место в корпусе холодильника и создают постоянный шум.

Как выбрать бесшумный и неприхотливый холодильник: советы экспертов

Неправильно выбранная мощность или климатический класс холодильника могут сделать даже самый современный прибор не только бесполезным, но и ненадежным в работе. Поэтому, решая вопрос, какой выбрать холодильник для дома, эксперты рекомендуют обращать внимание еще на ряд характеристик.

Климатический класс техники

Всего выделяют 4 климатических класса:

N — такую технику можно использовать при температуре от +16 до +32 градусов. Это самый распространенный класс, который можно устанавливать в большинстве российских квартир.

SN — приборы этого класса допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды в диапазоне от +10 до +32 градусов. Такой холодильник можно установить на утепленной лоджии или веранде, где он сможет работать и зимой, и летом. При условии, что в жаркое время года температура в помещении не поднимается выше указанной отметки.

ST — такую технику устанавливают там, где температура составляет от +18 до +38 градусов. Подходящий вариант для южных регионов страны.

Т — этот класс имеет техника, которую поставляют в южные страны. Также холодильник такого класса можно установить в кухне, окна которой выходят на юг или запад, где на него постоянно будут попадать прямые солнечные лучи. Он будет исправно работать при температуре от +18 до +43 градусов. Если у вас нет возможности поставить холодильник вдали от системы отопления или закрыть батарею экраном, лучше приобрести именно такую модель.

Какой холодильник лучше выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решая задачу, как выбрать холодильник для дома, обязательно учитывайте климатический класс. Это пригодится в случае поломки прибора в период гарантийного срока: если в сервисе будет установлено, что он эксплуатировался с нарушением температурных условий, в бесплатном ремонте или замене техники будет отказано.

Количество компрессоров

Подавляющее большинство моделей, представленных на рынке, оснащены одним компрессором, который обслуживает сразу обе камеры. В наиболее современных холодильниках можно найти функцию «Отпуск», которая позволяет отключить охлаждение холодильной камеры на время отсутствия хозяев для экономии энергопотребления. Морозильная камера при этом продолжает работать в обычном режиме.

Однако разработчики, стремясь достичь высокого уровня надежности и низкого энергопотребления, создали модели с двумя компрессорами, которые независимо друг от друга обслуживают морозильную и холодильную камеры. Разумеется, такой подход вызывает удорожание техники, а потому модели с двумя компрессорами находятся в сегменте премиум.

Кроме этого, независимо от количества, компрессоры подразделяются на линейные и инверторные. Первые работают по всем нам хорошо знакомой схеме, когда устройство охлаждает камеры до заданной температуры, а затем отключается. Советская техника при этом издавала совершенно невообразимые звуки. Современные устройства работают тише, однако в маленькой квартире периодически включающийся и выключающийся компрессор холодильника может мешать ночному отдыху. Кроме того, в момент включения установки кратковременно повышается количество потребляемой холодильником электроэнергии.

Более экономичным и практически бесшумным является инверторный компрессор. Он может работать с разной мощностью, но постоянно. За счет встроенного преобразователя тока не происходит увеличения потребления энергии. Такие устройства создают крайне низкий уровень шума. Этот показатель у современных моделей колеблется в районе 40 дБ.

Выбрать модель холодильника Фото: SHUTTERSTOCK.COM

Какой холодильник выбрать, чтобы сэкономить на электричестве: мнения специалистов

Энергоэффективность прибора — тоже немаловажный фактор, при выборе холодильника. Не стоит забывать о том, что этот вид техники работает в режиме 24/7. И все это время расходует электроэнергию.

Вся техника для дома подразделяется по классам энергопотребления следующим образом:

Литера А означает высокий показатель энергоэффективности техники. Такой прибор будет потреблять около 55% номинальных показателей электроэнергии, то есть от объема, который теоретически должен расходовать такой прибор. Также встречается литера с плюсами: А+, А++ и А+++. А+ — расход около 40%, А++ — около 30%, А+++ — около 20% номинальных показателей.

Техника с литерой В будет потреблять около 75% электроэнергии от заявленного объема.

С — до 90%.

D — от 90% до 100%.

Е — 100%.

Но прежде чем выбрать класс А+++, который стоит дороже остальных моделей, эксперты рекомендуют посчитать, сколько электроэнергии израсходует конкретный холодильник за год. Для этого необходимо посмотреть указанный в техпаспорте показатель — кВт·ч/год. Умножив эту цифру на цену за 1 кВт·ч в вашем регионе, вы узнаете во сколько примерно обойдется вам работа конкретной модели. Если цифра покажется вам приемлемой для класса А или В, то за более высокий класс энергоэффективности можно не переплачивать.

Какие полезные функции холодильника выбирать обязательно: отзывы пользователей

Стремясь выделиться среди конкурентов, разработчики придумывают различные дополнительные функции, которые, по их словам, должны облегчить жизнь владельцу техники. И, конечно, когда мы решаем, какую марку холодильника лучше выбрать, то обращаем внимание как раз на такие мелочи. Однако многие пользователи отмечают, что большинство из тех дополнительных функций, которые преподносятся производителями как крайне необходимые, в действительности никогда не понадобятся. Например, охладить воду можно в обычном кувшине, а для изготовления льда легко купить силиконовые формы. Это быстрее, дешевле и проще. Но есть действительно необходимые функции. Поэтому, решая, какой марки выбрать холодильник, обращайте внимание на продукцию тех изготовителей, которые предлагают именно их:

Индикатор открытой двери. Если дверца закрыта неплотно, прибор начинает пищать. Удобно для семей, где есть пожилые люди, дети или не в меру сообразительные собаки, которые умеют открывать холодильник.

Автономное поддержание температуры. Незаменимая функция в сельской местности, где бывают перебои с электричеством, особенно, в летнее время. Некоторые модели могут поддерживать температуру до 14 часов. Главное условие — не открывать дверцу.

Быстрая заморозка. Незаменимая функция, если вам нужно быстро заморозить какие-то продукты. Например, котлеты, выложенные на доску, чтобы потом компактно сложить их в пакет. Такая функция позволяет сэкономить хозяйке время.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

При выборе марки и модели холодильника также обращайте внимание на материал полок — лучше, если они будут стеклянные или сгибающиеся. Проверьте, чтобы лампа для освещения находилась сбоку — так меньше вероятность, что ее будут заслонять высокие банки или кастрюли. Если вам по душе умная техника, обратите внимание на модели с электронным управлением, это позволит точно выставлять температуру, следить за расходом электроэнергии и применять специальные программы, например «Отпуск» или «Быстрая заморозка», одним нажатием кнопки.

