Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака Front Nutr: витамин B3 снижает риск онкологических заболеваний, а А — повышает

Витамин B3 может уменьшать шансы развития онкологических заболеваний на 22%, передает Frontiers in Nutrition. В то же время витамин A, согласно исследованию, способен увеличивать аналогичные риски на 38%.

Эти выводы основаны на анализе данных крупного национального обследования здоровья в США. В исследовании приняли участие около 29 тысяч человек, часть из которых имела диагноз «рак».

Для других распространенных витаминов, таких как C и E, значимой связи с онкологией выявлено не было. Ученые отмечают, что результаты носят наблюдательный характер и требуют дальнейшего изучения.

