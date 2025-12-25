Новый год — 2026
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака

Front Nutr: витамин B3 снижает риск онкологических заболеваний, а А — повышает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Витамин B3 может уменьшать шансы развития онкологических заболеваний на 22%, передает Frontiers in Nutrition. В то же время витамин A, согласно исследованию, способен увеличивать аналогичные риски на 38%.

Эти выводы основаны на анализе данных крупного национального обследования здоровья в США. В исследовании приняли участие около 29 тысяч человек, часть из которых имела диагноз «рак».

Для других распространенных витаминов, таких как C и E, значимой связи с онкологией выявлено не было. Ученые отмечают, что результаты носят наблюдательный характер и требуют дальнейшего изучения.

Ранее в России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий, используя инновационную методику в ФМБА им. Бурназяна. Операция включала резекцию опухоли брыжейки вне тела пациента и микрохирургическую реконструкцию сосудов. Пациент успешно пережил вмешательство.

До этого британец Кайл Кеннеди столкнулся с онкологическим заболеванием, но медики изначально приняли его симптомы за проявления паротита. По информации источника, 23-летнего спортсмена лечили от свинки (острое вирусное заболевание), в то время как на самом деле у него было опухолевое образование в грудной полости с метастазами в кишечник и миндалины.

