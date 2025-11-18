Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 23:55

Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию

ФМБА: российские врачи впервые удалили на операции неоперабельную опухоль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России выполнена первая операция по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий. Уникальное хирургическое вмешательство провели специалисты Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

Пациент страдал редкой формой нейроэндокринного рака тонкой кишки. Сложность случая заключалась в том, что опухоль считалась неоперабельной, что подтвердили обследования в ведущих российских медицинских центрах.

Новообразование поражало магистральные сосуды, кровоснабжающие кишечник, и глубоко прорастало в брыжейку тонкой кишки. Для спасения пациента врачи разработали инновационную методику.

Хирурги <…> первыми в России выполнили уникальную и не имеющую аналогов в нашей стране операцию военнослужащему с местнораспространенным нейроэндокринным раком тонкой кишки. Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа, — указано в сообщении.

Особенностью операции стала резекция опухоли брыжейки вне тела пациента в условиях холодовой консервации кишечника с последующей микрохирургической реконструкцией сосудов. После этого здоровый участок кишки аутотрансплантировали обратно в организм.

Подобные вмешательства относятся к наиболее сложным в мировой абдоминальной хирургии — в мире выполнено лишь несколько десятков таких операций. В настоящее время состояние пациента стабильное, пересаженный участок кишки функционирует нормально, продолжается курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Балаково Саратовской области врачи успешно провели операцию 65-летнему мужчине, у которого в мочевом пузыре обнаружили крупный камень. Он привел к почечной недостаточности и внутрипузырному кровотечению.

врачи
операции
ФМБА
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 ноября 2025 года
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Первые сигналы с «инопланетного корабля»: что известно об объекте 3I/ATLAS
Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию
В Москве испытают новый вид автобуса
Силы ПВО защитили восемь регионов России от дронов ВСУ
Названа дата первого полета российского истребителя Су-75
Новые детали в деле Кунгурова: семья не верит в самоубийство, что известно
«Маяк надежды»: президент МОК призвала не смешивать спорт с политикой
Турецкий министр станет посредником между Украиной и Россией
«Они как скальпель»: Мясников озвучил самый опасный вид таблеток
Долги, мошенничество, роскошная свадьба: как живет Павел Деревянко
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Квартира продана — бабушка осталась: как покупать жилье у пенсионеров
Высказано предположение о местонахождении миллионов Миндича
«Мы очень рады»: Путин принял в Кремле премьера Монголии
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.