Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию

В России выполнена первая операция по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий. Уникальное хирургическое вмешательство провели специалисты Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

Пациент страдал редкой формой нейроэндокринного рака тонкой кишки. Сложность случая заключалась в том, что опухоль считалась неоперабельной, что подтвердили обследования в ведущих российских медицинских центрах.

Новообразование поражало магистральные сосуды, кровоснабжающие кишечник, и глубоко прорастало в брыжейку тонкой кишки. Для спасения пациента врачи разработали инновационную методику.

Хирурги <…> первыми в России выполнили уникальную и не имеющую аналогов в нашей стране операцию военнослужащему с местнораспространенным нейроэндокринным раком тонкой кишки. Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа, — указано в сообщении.

Особенностью операции стала резекция опухоли брыжейки вне тела пациента в условиях холодовой консервации кишечника с последующей микрохирургической реконструкцией сосудов. После этого здоровый участок кишки аутотрансплантировали обратно в организм.

Подобные вмешательства относятся к наиболее сложным в мировой абдоминальной хирургии — в мире выполнено лишь несколько десятков таких операций. В настоящее время состояние пациента стабильное, пересаженный участок кишки функционирует нормально, продолжается курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Балаково Саратовской области врачи успешно провели операцию 65-летнему мужчине, у которого в мочевом пузыре обнаружили крупный камень. Он привел к почечной недостаточности и внутрипузырному кровотечению.