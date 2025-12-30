Анонсирована новая встреча в рамках переговоров по Украине

Новая встреча представителей Украины и стран — участниц «коалиции желающих» запланирована на 3 января в Киеве, заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, переговоры пройдут на уровне советников по нацбезопасности. Еще одна встреча ожидается 6 января во Франции — на уровне государственных лидеров.

Только что [секретарь СНБО Украины] Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран «коалиции желающих» о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января на Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров — встречи нужны. Планируем 6 января во Франции, — объявил Зеленский.

Политик также поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех форматах переговоров по урегулированию. Он добавил, что представители Киева и Вашингтона проводили обсуждения и во вторник, 30 декабря.

Ранее европейские СМИ писали, что политические элиты Европы крайне обеспокоены позицией Трампа, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.