Европа не верит в успех встречи Трампа с Зеленским Politico: Европа не верит в успех американской дипломатии по Украине

Европейские политические элиты крайне обеспокоены позицией американского президента Дональда Трампа, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным, контстатировали обозреватели Politico. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.

На этом фоне ожидания от встреч Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским остаются минимальными — в Европе считают, что шансы на благоприятный для Киева исход переговоров крайне малы.

Планка того, что можно считать благоприятной встречей, довольна низкая, — констатировали обозреватели.

Европейская пресса отмечает, что Трамп пытается форсировать события, не учитывая интересы союзников в ЕС и жесткую позицию России. В итоге в Брюсселе растет уверенность, что нынешняя стратегия Белого дома может завести мирный процесс в тупик, оставив Европу один на один с последствиями эскалации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США не дадут Украине долгосрочные гарантии безопасности, например, на 50 лет. Киев, имея слабую позицию, вынужден соглашаться на краткосрочные обязательства. По словам эксперта, для Зеленского приоритетно вступление в НАТО, но это маловероятно. Даже 15-летнее соглашение может быть воспринято как временное и условное.