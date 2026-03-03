Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:17

ВСУ обстреляли мирных жителей Энергодара артиллерией

Балицкий: ВСУ совершили ночной обстрел Энергодара

ВС Украины ВС Украины Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины обстреляли город Энергодар с применением артиллерии, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Повреждения получил многоквартирный жилой дом, в котором теперь выбиты стекла. Также сообщается о пострадавшем.

Пострадал мужчина 1982 года рождения — у него осколочные ранения разной степени тяжести. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работу оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки один человек погиб и двое пострадали в результате атак ВСУ на регион. Мужчина умер в окрестностях села Великие Копани. Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находился житель.

Прежде сообщалось, что украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа. Дрон-камикадзе атаковал мужчину, когда тот шел по улице.

