Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов Артистка Дылдина не может уехать с Сейшел из-за войны в Иране и дорогих билетов

Артистка Илана Дылдина, известная по шоу «Уральские пельмени», не может уехать с Сейшел из-за ближневосточного конфликта и поднявшихся цен на билеты. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она пожаловалась, что в текущей ситуации стоимость путевки домой достигает 1 млн рублей за человека.

Единственный человек, который рад, что мы не вылетели, это Диана (дочь артистки. — NEWS.ru), — рассказала Дылдина.

Артистка добавила, что старается сохранять позитивный настрой. По ее словам, никакой информации о том, как будут развиваться события, нет. Помощи от консульства пока что недостаточно, отмечает Дылдина.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока. Около 1 тыс. человек смогли вернуться из ОАЭ, еще 200 — из Омана. По состоянию на 1 марта количество туристов, застрявших в Дубае, достигло 20 тыс. человек.

Прежде турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что до 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну. Их рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.