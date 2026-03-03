Бизнесмены «обивают пороги» ФАС из-за цен на картофель

Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением установить минимальную закупочную цену на картофель, передает «Коммерсант». Если просьба будет удовлетворена, то показатель для торговых сетей сохранится на уровне 30–60 руб. за 1 кг.

Ретейлеры хотят приобретать около 80% объема прошлогодних продаж по цене не ниже установленного минимума. Согласно инициативе, правило распространялось бы только на долгосрочные контракты. При этом оставшиеся партии предлагается реализовывать на спотовом рынке. В союзе уверены, что подобное решение поможет сгладить колебания цен на рынке.

Ранее глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов сообщил, что Россия в 2025 году вырастила второй в новейшей истории страны урожай картофеля.

По его словам, за минувший год во всех российских хозяйствах собрали более 19,5 млн тонн овоща, что по объемам меньше лишь результатов 2023 года, когда в стране получили 20,2 млн тонн картофеля.