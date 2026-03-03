Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:48

Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России

Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщили в пресс-службе Кремля. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и планы по дальнейшему развитию ведомства.

Казначейство стало третьим по величине администратором доходов федерального бюджета после ФНС и ФТС, отметил Артюхин. По его словам, управление средствами на едином счете принесло в казну 1,5 трлн рублей, из которых 1,18 трлн поступили в федеральный бюджет, а 328 млрд — регионам в качестве процентов по остаткам на счетах.

Также он рассказал, что уровень кассового исполнения бюджета достиг 99%. Это стало возможным благодаря цифровизации: внедрение цифровых актов и контрактов сократило сроки оплаты с 30 дней до фактически момента подписания документов. Кроме того, Артюхин подчеркнул, что регионы активно пользуются казначейскими кредитами: внутригодовые под 0,1% взяли 38 субъектов.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с Путиным. Основным поводом для беседы стала крайне напряженная обстановка в ближневосточном регионе. В ходе беседы лидеры двух стран детально проанализировали текущую ситуацию.

Владимир Путин
встречи
Россия
Федеральное казначейство
