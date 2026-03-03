Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:59

Иранский генерал раскрыл разведданные по израильским и американским целям

КСИР: Иран располагает информацией о перемещениях премьера Израиля Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран располагает информацией о месте, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания, заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции, советник погибшего верховного лидера Яхья Рахим Сафави в эфире государственного телевидения. По его словам, разведка имеет информацию об израильских и американских целях.

Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена. Разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также об израильских и американских целях,— заявил Сафави.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

Ранее кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко заявил, что на сегодняшний день самый вероятный сценарий конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана, Израиля и Соединенных Штатов — это контролируемая эскалация. По его словам, Россия и Китай, вероятнее всего, сохранят активную дипломатическую позицию. Он также не исключил неуправляемую эскалацию конфликта. По словам Гапоненко, при таком сценарии боевые действия приведут к гуманитарной катастрофе и региональной дестабилизации.

