Американский самолет-разведчик проявил интерес к российскому региону

Американский самолет-разведчик второй день летает вокруг Калининградской области, пишет РИА Новости. По информации агентства, речь идет о Bombardier Challenger 650. Такой самолет представляет собой бизнесджет, однако американская компания Leidos переоборудовала его под нужды радиолокационной разведки.

В военной модификации такой самолет получил наименование ARTEMIS II. В распоряжении Пентагона подобных разведчиков всего два. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее сообщалось, что в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем норвежские истребители пятого поколения F-35A сопроводили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Последних, в свою очередь, эскортировали истребители Су-35 из знаменитой пилотажной группы «Русские витязи». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Прежде американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в конце февраля патрулировал воздушное пространство над акваторией Черного моря. Согласно сведениям мониторинговых сервисов, борт вылетел с аэродрома в Румынии.