21 февраля 2026 в 16:28

В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения

Пекин, Китай Пекин, Китай Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские разведчики узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения, передает CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам аналитиков, речь идет о создании ракет, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого у Пекина не существовало.

Спецслужбы США считают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и за последние годы провел по меньшей мере одно скрытое испытание взрывного устройства в рамках масштабной программы по превращению своего ядерного арсенала в самый технологически продвинутый в мире, — сказано в материале.

По мнению разведчиков, разработка вооружения связана с испытаниями, которые Пекин якобы провел в июне 2020 года. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно уже говорил об этом ранее.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что Соединенные Штаты искажают и очерняют ядерную политику Пекина. По словам дипломата, речь идет о политических манипуляциях, направленных на установление ядерной гегемонии и уклонение от ответственности за ядерное разоружение.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний на «равной основе» с Россией и Китаем. Он отметил, что речь не идет о взрывах мегатонного класса в атмосфере.

