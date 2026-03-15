Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 марта

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 марта?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 15 марта

Силы ПВО сбили 65 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Затем атаки шли поступательно: система ПВО Минобороны уничтожила 15 летевших на Москву беспилотников, затем еще 18 и далее также группами. О каждом дроне отчитывался Собянин.

Всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что на тот момент 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.

Также в Волгограде в результате атаки ВСУ беспилотник врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале. По его словам, беспилотник попал в здание на улице Владимира Петровского, выбиты стекла в нескольких квартирах.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 14 марта сразу в нескольких регионах объявляли опасность атаки БПЛА. Среди них: Курская и Волгоградская области. Власти сообщили, что силы и средства ПВО были приведены в боеготовность для отражения возможной атаки.

Угрозу атаки БПЛА ввели также в Новороссийске, заявил глава города Андрей Кравченко.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — написал Кравченко в Telegram-канале.

Ночью в субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По свидетельствам очевидцев, в районе «Красной площади» прозвучали два хлопка. Минобороны РФ и местные власти информацию пока не комментировали.

Позднее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки БПЛА в порту Кавказ Темрюкского района пострадали три человека.

«Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Обломки беспилотников повредили техническое судно, а на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое было оперативно потушено. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

