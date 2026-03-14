14 марта 2026 в 12:40

Четыре БПЛА атаковали Москву

Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА на подлете к Москве

Фото: МО РФ
Система противовоздушной обороны уничтожила четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Глава города не привел информацию о разрушениях или пострадавших.

Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Утром 14 марта ПВО за три часа перехватила и сбила 37 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Ликвидировано 29 БПЛА в Брянской области, шесть — в Белгородской. По одному дрону уничтожено над Курской и Смоленской областями. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

Украинские беспилотники до этого попытались атаковать газовую станцию «Русская» на Кубани. В Минобороны подчеркнули, что Киев намерен прекратить российские поставки газа потребителям из Евросоюза.

