На ПМЭФ озвучили истинную причину ужесточения санкций против России Кобяков: ужесточение санкций объясняется пониманием исхода СВО в пользу России

Ужесточение санкционного режима, о котором заявлял глава Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, обусловлено пониманием исхода специальной военной операции, отметил ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. Как передает корреспондент NEWS.ru, он уточнил, что СВО идет в пользу Российской Федерации.

Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу, — заявил Кобяков.

Ранее в США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях и помощи Украине. Документ поддержали 226 членов палаты представителей. Инициатива предусматривает создание фонда для восстановления Украины, а также возвращает президенту США полномочия поставлять оборонную технику Киеву и странам Восточной Европы в кредит или аренду.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты и Великобритания не выдержали бы ни одного санкционного удара. Для Лондона и Вашингтона даже малейшие экономические или политические колебания являются серьезным испытанием, подчеркнула она.