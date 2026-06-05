«Ни одной»: Захарова сравнила санкционную устойчивость России и США Захарова: Великобритания или США не выдержали бы ни одной санкции

США и Великобритания не смогли бы выдержать ни одной санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на ПМЭФ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для Лондона и Вашингтона даже малейшие экономические или политические колебания представляют серьезный вызов.

Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то что ста не выдержит или тысячи. Ни одной. Сколько санкций выдержат Соединенные Штаты Америки? Ни одной. Малейшие колебания внутренние — экономические, политические — это уже вызов, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты конгресса, включая 18 республиканцев и 207 демократов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Вашингтон намерен продолжать вкладывать средства в ОПК Украины. Это стало понятным после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной в конфликте. США помогают Киеву и введением санкций против Москвы.