ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:57

«Ни одной»: Захарова сравнила санкционную устойчивость России и США

Захарова: Великобритания или США не выдержали бы ни одной санкции

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Великобритания не смогли бы выдержать ни одной санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на ПМЭФ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для Лондона и Вашингтона даже малейшие экономические или политические колебания представляют серьезный вызов.

Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то что ста не выдержит или тысячи. Ни одной. Сколько санкций выдержат Соединенные Штаты Америки? Ни одной. Малейшие колебания внутренние — экономические, политические — это уже вызов, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты конгресса, включая 18 республиканцев и 207 демократов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Вашингтон намерен продолжать вкладывать средства в ОПК Украины. Это стало понятным после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной в конфликте. США помогают Киеву и введением санкций против Москвы.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
санкции
Великобритания
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Видеть будущее»: Кустурица о попытках Запада отменить русскую культуру
РФПИ: шаги по строительству тоннеля между РФ и США будут ясны к концу года
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ
Нарколог дал совет, как повлиять на курящего подростка
ФМБА завершило доклинические исследования по онковакцине от глиобластомы
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.