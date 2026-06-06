ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:56

Лидер украинской националистической партии получил ранения на фронте

Марцинкив: лидер украинской нацпартии Тягнибок получил ранения на фронте

Олег Тягнибок Олег Тягнибок Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер украинской националистической партии Олег Тягнибок получил ранение в зоне боевых действий в результате удара БПЛА, сообщил в Telegram-канале мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, беспилотник поразил автомобиль, в котором находился националист.

Олег Тягнибок получил ранение на фронте. Он вместе с побратимами находился в одном автомобиле, в который попал дрон, — заявил Марцинкив.

Информация о месте инцидента не уточняется. Также неизвестно о степени тяжести полученных ранений. Тягнибок принимал активное участие в событиях 2013–2014 годов на Украине, связанных с протестами. После вхождения Крыма в состав России он выступал с резкими заявлениями в адрес жителей полуострова.

В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин утверждал, что Тягнибок может быть причастен к событиям, связанным с гибелью митингующих в ходе протестов на Майдане.

Ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян прокомментировал высказывания Олега Тягнибока, заявившего о «украинских землях» на Дальнем Востоке и в Брянской области. По его словам, подобные заявления свидетельствуют о том, что националист «потерял связь с реальностью».

Европа
Украина
националисты
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Развожаев назвал число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.