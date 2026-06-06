Лидер украинской националистической партии получил ранения на фронте

Олег Тягнибок получил ранение на фронте. Он вместе с побратимами находился в одном автомобиле, в который попал дрон , — заявил Марцинкив.

Информация о месте инцидента не уточняется. Также неизвестно о степени тяжести полученных ранений. Тягнибок принимал активное участие в событиях 2013–2014 годов на Украине, связанных с протестами. После вхождения Крыма в состав России он выступал с резкими заявлениями в адрес жителей полуострова.

В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин утверждал, что Тягнибок может быть причастен к событиям, связанным с гибелью митингующих в ходе протестов на Майдане.

Ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян прокомментировал высказывания Олега Тягнибока, заявившего о «украинских землях» на Дальнем Востоке и в Брянской области. По его словам, подобные заявления свидетельствуют о том, что националист «потерял связь с реальностью».