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12 июля 2026 в 20:32

На Украине готовят карательные операции против пророссийских жителей

ТАСС: националисты готовят операцию против пророссийских жителей на Черниговщине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Черниговской области совместно с отрядом спецназа полиции КОРД готовят карательные операции в приграничных селах в отношении не менее 70 пророссийски настроенных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства. В настоящее время спецназ украинской полиции ищет дроны-детонаторы для перемещения в приграничных территориях.

В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД. Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на автобусную остановку в Энергодаре. По данным главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, в результате инцидента погибло четыре человека.

До этого глава города Пухов сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался рядом с детским отделением медсанчасти в Энергодаре. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Сведения о возможных последствиях атаки уточняются.

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