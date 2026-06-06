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06 июня 2026 в 12:33

Кобяков уличил США в желании выйти из переговоров по Украине

Кобяков: США хотят выйти из переговоров по Украине, понимая исход конфликта

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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США хотят выйти из переговоров по Украине, такое мнение на пресс-брифинге высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, в Вашингтоне осознают исход СВО в пользу Москвы, передает корреспондент NEWS.ru.

Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров [по Украине]. <...> Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками, — сказал Кобяков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале СВО. Он добавил, что конфликт давний и только «боевая фаза длится уже пятый год».

Кроме того, Песков отметил, что Россия никогда не питала иллюзий по поводу того, что Вашингтон способен раз и навсегда урегулировать какую-либо сложную проблему. Так он прокомментировал участие США в переговорном процессе по Украине. По его словам, и Москва, и Вашингтон продолжают отстаивать свои национальные интересы.

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