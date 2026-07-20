В Петербурге простились с художником Анатолием Заславским

Художника-монументалиста Анатолия Заславского похоронили на Казанском кладбище в Пушкине, сообщает ТАСС. Проститься с мастером пришли родные, коллеги, ученики и представители художественного сообщества.

Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он был известен своими монументально-декоративными работами, которые украшают общественные здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.

Анатолий Заславский окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной и с 1977 года состоял в секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. Его произведения хранятся в Государственном Русском музее, Музее истории Санкт-Петербурга и других музейных собраниях России.

Ранее стало известно о смерти художника-постановщика Сергея Иванова. Он ушел из жизни 17 июля в возрасте 65 лет. Иванов был одним из ведущих художников-постановщиков российского кино, руководил мастерской на художественном факультете ВГИКа, являлся членом Московского союза художников и Гильдии художников кино и ТВ.