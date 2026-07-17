Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»

Художник-постановщик, педагог, член Союза кинематографистов России Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщили в пресс-службе объединения. Он скончался 17 июля 2026 года.

17 июля 2026 года ушел из жизни художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Владимирович Иванов (1961–2026), — говорится в сообщении.

Иванов был одним из ведущих художников-постановщиков российского кино, руководил мастерской на художественном факультете ВГИКа, являлся членом Московского союза художников и Гильдии художников кино и ТВ. Обладатель премии «Золотой орел» за работу над фильмом «Сталинград», а также трижды лауреат кинопремии за лучшую работу художника: «Небеса обетованные» (1991), «Царь» (2010), «Сталинград» (2014). В фильмографии Иванова — около 40 картин, среди которых «Гардемарины III», «Страна глухих», «Анна Каренина», «Девятая», «Седьмая симфония» и другие.

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