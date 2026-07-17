Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:56

Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова

Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Причиной смерти режиссера программы «КВН», вдовы бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь, сообщил ТАСС ее сын. Она скончалась на 79-м году жизни.

Причиной смерти стала длительная болезнь, — сказал он.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. В 1966 году начала работать ассистентом режиссера программы «Клуб веселых и находчивых» в молодежной редакции Центрального телевидения. С 1993 года занималась развитием КВН, участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу. В 1971 году вышла замуж за телеведущего Александра Маслякова, в браке у них родился сын Александр.

Юморист, телеведущий и актер Сергей Писаренко заявил, что Маслякова обладала невероятной харизмой. По его словам, все участники телевизионных юмористических игр КВН всегда почитали режиссера.

Ранее ТАСС сообщил, что причиной смерти вдовы народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеоноры стал гепатит C. Как пишет агентство, диагноз подтвердил представитель семьи.

Культура
Александр Масляков
жены
смерти
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.