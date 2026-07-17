Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова

Причиной смерти режиссера программы «КВН», вдовы бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь, сообщил ТАСС ее сын. Она скончалась на 79-м году жизни.

Причиной смерти стала длительная болезнь, — сказал он.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. В 1966 году начала работать ассистентом режиссера программы «Клуб веселых и находчивых» в молодежной редакции Центрального телевидения. С 1993 года занималась развитием КВН, участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу. В 1971 году вышла замуж за телеведущего Александра Маслякова, в браке у них родился сын Александр.

Юморист, телеведущий и актер Сергей Писаренко заявил, что Маслякова обладала невероятной харизмой. По его словам, все участники телевизионных юмористических игр КВН всегда почитали режиссера.

Ранее ТАСС сообщил, что причиной смерти вдовы народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеоноры стал гепатит C. Как пишет агентство, диагноз подтвердил представитель семьи.