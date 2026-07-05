Песков рассказал об отношениях Путина с покойным Ивановым

Бывший вице-премьер Сергей Иванов и президент России Владимир Путин были больше чем сослуживцами, их можно назвать близкими соратниками, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести». Иванов ушел из жизни 26 июня в возрасте 73 лет.

Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками, — заявил Песков.

Он напомнил, что в разное время Иванов занимал посты министра обороны, вице-премьера и руководителя администрации президента. По словам пресс-секретаря, на каждой должности он работал самоотверженно, не жалея себя. Песков лично был этому свидетелем на протяжении более чем 20 лет и отметил, что для всех, а главное — для Путина, в личном плане это большая утрата.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Иванов прожил достойную жизнь и оставил заметный след в истории страны. Она подчеркнула богатый политический и управленческий опыт покойного.