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20 июля 2026 в 18:29

Кот Ларри раскрыл, какие распоряжения даны новому премьер-министру Британии

Кот Ларри: Стармер объяснил Бернэму распорядок дня питомца

Кот Ларри Кот Ларри Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Экс-премьер Великобритании Кир Стармер рассказал новому главе правительства Энди Бернэму о распорядке дня знаменитого мышелова резиденции британских премьеров кота Ларри, сказано в аккаунте, который ведется от имени животного в соцсетях. Также король Карл III попросил Бернэма сформировать кабинет министров.

Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10:30, а обедает он — в полдень, а между ними не отказывается от множества перекусов. Все остальное в этой работе — сущие пустяки, — сказано в публикации.

Кот Ларри был взят из приюта еще в 2011 году. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. Уже почти 100 лет они имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов стерлингов (10,5 тыс. рублей) в год.

Ранее Бернэм поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По их данным, это первый звонок Бернэма в качестве лидера островного государства. Разговор прошел во второй половине дня. О чем именно беседовали главы Соединенного королевства и США, не сообщалось.

До этого стало известно, что Бернэм на этой неделе объявит о десятилетнем плане развития страны. Он сменил на руководящем посту Кира Стармера в понедельник, 20 июля.

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Энди Бернэм
коты
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