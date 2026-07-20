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20 июля 2026 в 18:08

Новый премьер Великобритании сделал первый дипломатический звонок

Новый премьер-министр Великобритании Бернэм провел телефонный разговор с Трампом

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Stephen Lock / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, пишет Sky News. Это первый звонок Бернэма на посту главы британского правительства.

Разговор прошел во второй половине дня. Содержание беседы премьера Соединенного Королевства и президента США не раскрывается.

Ранее стало известно, что Бернэм планирует продолжить поддержку Украины. По его словам, кроме Трампа он также собирался поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый премьер Великобритании заявил о готовности помогать Киеву, как это делал его предшественник Кир Стармер.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Бернэм быстро уйдет в отставку. По его мнению, политик не успеет провести кардинальные реформы. Эксперт подметил, что перестановки в правительстве не повлияют на внешнеполитический курс страны.

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