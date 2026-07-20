Появились новые детали пожара в элитном московском ЖК Пожар на кровле и в мансарде элитного ЖК в Москве удалось локализовать

Возгорание на кровле и мансардном этаже жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы удалось локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. При этом работы по его ликвидации продолжаются.

Пожар локализован, тушение продолжается, — проинформировал источник.

Ранее сообщалось, что в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» в центре Москвы произошел пожар. На опубликованных кадрах было видно, что с верхнего этажа поднимался густой серый дым. Отмечалось, что в мансардной части здания загорелись строительные материалы.

Также оперативные службы и МЧС РФ информировали, что площадь пожара на кровле и мансардном этаже жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» увеличилась вдвое и достигла 400 квадратных метров. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания на тот момент не уточнялась.

Кроме того, сообщалось, что на территории усадьбы Нарышкиных в Москве загорелось двухэтажное здание. Возгорание было замечено в Малом Казенном переулке Басманного района. По словам очевидцев, огонь охватил не само поместье, а деревянную пристройку рядом с южным флигелем. На месте работали экстренные службы.