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20 июля 2026 в 15:41

Появились кадры пожара в элитном ЖК в Москве

Пожар в жилом комплексе Москвы «На Страстном бульваре» сняли на видео

Фото: NEWS.ru
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Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры пожара в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» в центре столицы. На видео заметно, что с верхнего этажа идет густой серый дым.

Отмечается, что в мансардной части здания горят строительные материалы. На верхний этаж ЖК поднялись экстренные службы для ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на кровле и мансардном этаже жилого комплекса увеличилась вдвое и достигла 400 квадратных метров. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не уточняется.

Также стало известно, что из-за вспыхнувшего пламени жильцы одной из квартир не могли покинуть помещение, на шестом этаже оставались люди. Спасатели приступили к вскрытию крыши, поскольку внутри конструкций обнаружили тление между металлическими листами.

До этого в СК РФ заявили, что при пожаре в частном жилье в свердловском селе Курки погибли трое граждан. В ведомстве не исключили, что воспламенение произошло из-за неисправности в электрической сети.

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