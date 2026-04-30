Появились фото ЖК, где Долина может снимать жилье

Появились фотографии жилого комплекса, в котором народная артистка России Лариса Долина, предположительно, арендует элитную недвижимость. На кадрах, опубликованных корреспондентом NEWS.ru, запечатлен ЖК, расположенный рядом озером.

По данным Telegram-канала Mash, эстрадная певица снимает квартиру площадью 235 квадратных метров в престижном районе Москвы. Как отметил источник, до артистки в этих же апартаментах проживал переехавший в Россию американский актер Стивен Сигал.

Собственником элитной жилплощади, по информации канала, выступает топ-менеджер одной из крупнейших энергетических компаний страны, а стоимость ежемесячной аренды квартиры стартует от 700 тыс. рублей.

Отмечается, что в настоящее время артистка инициировала ремонтные работы. Соседи по дому утверждают, что лично еще не встречали знаменитость, однако новость о ее возможном переезде активно обсуждается всеми жильцами.

Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.