Семиметровый питон проглотил женщину во дворе дома В Индонезии семиметровый питон проглотил женщину в нескольких метрах от дома

44-летняя Элизабет Ямалау погибла после нападения гигантского питона, сообщает The Sun. Трагический инцидент произошел в провинции Северное Малуку в Индонезии.

Нападение змеи случилось в момент, когда женщина присматривала за скотом неподалеку от собственного дома. Скрывавшийся в зарослях питон вцепился в ногу Ямалау, после чего рептилия обвила и задушила свою жертву. Вечером того же дня муж женщины, 52-летний Бениамин Ланто, обнаружил в нескольких метрах от дома питона, который достигал в длину 7,5–7,8 метра. При этом часть тела женщины уже находилась в пасти змеи.

Мужчина попытался спасти супругу, однако к тому моменту она была мертва. Вскоре на помощь пришли местные жители, которые помогли вытащить тело погибшей. Впоследствии начальник местной полиции Аднан Вахью Кашоги подтвердил, что нападение хищника произошло во время работы женщины на приусадебном участке.

Ранее врач-токсиколог Александр Селянин сообщил, что с началом летнего сезона в Пермском крае ядовитые змеи укусили шесть человек. Специалист напомнил о необходимости своевременно обратиться за медицинской помощью во избежание серьезных последствий после укуса.