Шесть человек едва не стали жертвами ядовитых змей в одном регионе

Шесть человек едва не стали жертвами ядовитых змей в одном регионе Токсиколог Селянин: в Пермском крае ядовитые змеи укусили шесть человек

В Пермском крае ядовитые змеи укусили шесть человек с начала сезона, пишет perm.aif.ru со ссылкой на токсиколога Александра Селянина. Среди пострадавших в этом году оказались только взрослые. Всем людям вовремя оказали медпомощь — ни у кого не зафиксировали серьезных последствий после укуса.

Вообще, умереть от укуса гадюки достаточно сложно. Мировая статистика говорит, что это лишь 0,3–1% из всех случаев. Чаще всего надо лишь вовремя обратиться к врачу, — предупредил Селянин.

По его словам, первый укус гадюки произошел в Чайковском — всего там пострадали три человека. Другой случай зарегистрировали в Октябрьском округе, еще два — в Кунгурском. Кроме того, еще один житель Пермского края пострадал от змеи в Удмуртии.

Ранее медики Кузбасса спасли восьмилетнего мальчика после укуса гадюки во дворе дома. Инцидент произошел в поселке Загадное, ребенок играл, когда на него напала змея.