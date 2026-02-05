Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 01:06

Почти стокилограммовый питон признан самой длинной дикой змеей

Питона «Баронесса» внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую длинную дикую змею

Сетчатый питон, обнаруженный на индонезийском острове Сулавеси, официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная дикая змея в мире. Длина рептилии, названной «Баронесса», составила 7,22 метра, а ее вес — 96,5 килограмма.

Гигантский самец сетчатого питона (Malayopython reticulatus) был обнаружен в округе Марос провинции Сулавеси в конце 2025 года. Точные замеры, проведенные экспертами, подтвердили его рекордные размеры.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, если бы змею полностью расслабили под анестезией, ее длина могла бы достигать 7,9 метра. Однако специалисты отказались от такой процедуры, чтобы не подвергать животное лишнему стрессу и риску. Организация подчеркнула, что внимание к этой уникальной находке должно способствовать защите не только самой змеи, но и других крупных рептилий.

Питон получил имя «Ибу Барон», что в переводе означает «Баронесса». Сейчас он находится под присмотром местного энтузиаста и защитника природы Буди Пурванто, который создал на своей территории в Маросе своеобразный приют для змей.

Ранее сообщалось, что в США двое молодых людей незаконно проникли на территорию морского аквариума Florida Keys Aquarium Encounters с целью рыбалки, что привело к гибели редкой охраняемой рыбы — тарпона. Их длина превышает 101 см. Численность популяции тарпонов в регионе значительно снизилась за последние десятилетия, что и обусловило особый охранный статус этой рыбы.

