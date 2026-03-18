18 марта 2026 в 09:41

Россиянин Бобровский переписал книгу рекордов НХЛ

Бобровский побил рекорд Хабибулина по матчам среди российских вратарей в НХЛ

Сергей Бобровский Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Вратарь хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил новый рекорд среди российских голкиперов в НХЛ. Матч против «Ванкувера» стал для него 800-м в карьере, что позволило обойти Николая Хабибулина, на счету которого 799 игр, следует из данных хоккейной лиги.

Бобровскому 37 лет. Он начал путь в лиге в 2010 году, подписав контракт с «Филадельфией» в качестве незадрафтованного свободного агента. Позже он выступал за «Коламбус», а с 2019 года защищает цвета «Флориды». За 15 сезонов он одержал 533 победы с процентом отраженных бросков 91,3.

Бобровский стал первым российским вратарем, достигшим отметки в 400 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. К тому же он сделал это быстрее всех в истории лиги — за 707 матчей.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что нападающего ХК «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина приветствовали овациями на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон-сквер-гарден» перед матчем регулярного чемпионата лиги 17 марта. Многие из болельщиков аплодировали 34-летнему спортсмену стоя.

