В Госдуме предложили новый способ поддержки семей с детьми Миронов предложил ввести выплаты на погашение ипотеки с рождением детей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении выплат на погашение ипотеки семьям с детьми, передает РИА Новости. По его мнению, поддержку следует предоставлять уже после рождения первого ребенка.

Мы давно предлагаем ввести выплаты на погашение ипотеки, причем начиная с первого ребенка. Рождается первенец — государство гасит 500 тыс. от суммы долга по кредиту, второй ребенок — 600 тыс., третий — 700 тыс. рублей. Став многодетной, семья получит 1,8 млн рублей, — заявил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что такие меры могут положительно сказаться на демографической ситуации и поддержке семей. По его оценкам, реализация инициативы способна увеличить рождаемость в полтора раза.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот в беседе с NEWS.ru заявила: многодетные семьи должны получить беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.