«Полная деградация»: в Киеве выступили с предупреждением Соскин заявил о полной деградации экономики Украины

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы заявил о серьезных проблемах в экономике страны. По его словам, ситуация ухудшается, а времени для исправления положения остается все меньше.

Соскин подчеркнул, что «идет полная деградация всей экономики». Он также подверг критике действия президента страны Владимира Зеленского, возложив на нынешние власти ответственность за сложившуюся ситуацию.

По мнению Соскина, официальные заявления руководства страны не отражают реального положения дел. Он отметил, что за публичными выступлениями и международными встречами скрываются серьезные внутренние проблемы. Политолог считает, что именно политика нынешнего руководства привела к ухудшению экономических показателей и нарастающим трудностям в различных сферах.

Ранее британский журнал назвал украинского президента Владимира Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Кроме того, авторы публикации охарактеризовали текущий этап его президентства как самый грязный период пребывания у власти.