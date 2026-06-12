В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Ограничения затрагивают как прибывающие, так и вылетающие рейсы.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиарейсов в шести российских аэропортах, сообщили в пресс-службе ведомства. Режим ограничений с 02:35 по московскому времени распространился на воздушные гавани Казани, Волгограда, Нижнекамска, Самары, Пензы, Саратова, Чебоксар и Ульяновска.

До этого московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Позже аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушного транспорта. Меры необходимы для безопасности полетов, отметили в ведомстве. Кроме того, в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных.