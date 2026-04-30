В Перми и Бугульме ввели ограничения на полеты

В аэропортах Перми и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. На данный момент о времени их снятии ничего неизвестно.

Отмечается, что временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Других подробностей н приводится.

До этого в ведомстве сообщили, что в течение ночи 28-29 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 13 аэропортах России. Так, во вторник полеты приостановили сначала в Тамбове. Уже после в Пензе, Саратове, Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Бугульме, Нижнекамске, Оренбурге, Уфе, Ижевске и Челябинске.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля уничтожили 186 дронов над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями. Также известно, что ликвидация произошла над Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, угрозы были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.