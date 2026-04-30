Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 05:27

В Перми и Бугульме ввели ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропортах Перми и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. На данный момент о времени их снятии ничего неизвестно.

Отмечается, что временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Других подробностей н приводится.

До этого в ведомстве сообщили, что в течение ночи 28-29 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 13 аэропортах России. Так, во вторник полеты приостановили сначала в Тамбове. Уже после в Пензе, Саратове, Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Бугульме, Нижнекамске, Оренбурге, Уфе, Ижевске и Челябинске.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля уничтожили 186 дронов над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями. Также известно, что ликвидация произошла над Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, угрозы были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Регионы
Россия
Пермь
бугульма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.