Атака ВСУ на Туапсе 28 апреля: пожары, погибшие, что известно к утру

Новый пожар вспыхнул в Туапсе после атаки беспилотников ВСУ. Что известно об атаке 28 апреля, насколько сильный пожар начался на НПЗ, сколько жертв, пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией 28 апреля

В ночь на 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«[Беспилотники сбивали] над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сообщили в военном ведомстве.

Что известно об атаке ВСУ на Туапсе 28 апреля

В 00:50 на территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников. Местные жители сообщили СМИ, что слышат взрывы над морем и в непосредственной близости к городу.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет», — сообщил в 05:26 оперативный штаб Краснодарского края.

Информацию подтвердил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ. Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», — объявил губернатор в своем Telegram-канале.

Бойко призвал эвакуироваться жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков, которые расположены в непосредственной близости к Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (принадлежит «Роснефти»).

Сколько раз ВСУ атаковали Туапсе в апреле

НПЗ в Туапсе подвергся атаке беспилотников ВСУ в третий раз за две недели.

Первая атака произошла вечером 16 апреля, в Туапсинском округе ввели режим ЧС, при атаке погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.

Вторая атака произошла в ночь на 20 апреля, после атаки пожар тушили пять дней, к борьбе с огнем привлекли около 300 человек. Рядом с НПЗ произошел разлив нефтепродуктов, из реки Туапсинки и с побережья рядом с морским терминалом вывезли 988 кубометров мазутных остатков.

Сбор нефтепродуктов, которые попали на прибрежную территорию Туапсе после пожара на морском терминале из-за атаки БПЛА Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Краснодарский политический обозреватель Андрей Гусий подчеркнул, что масштабы загрязнения в Туапсе невозможно сравнивать с выбросами мазута на пляжах Анапы.

«Ситуация в Туапсе — не аналог „анапского мазутного Чернобыля“, при котором были закрыты все пляжи. Однако многие проводят именно такую аналогию. Проблема в том, что Туапсе и Туапсинский округ многими воспринимаются как одно и то же. Например, Ольгинка, которая находится в 30 километрах от Туапсе, — тоже часть округа и один из наиболее популярных курортных поселков. Там чисто, например», — подчеркнул Гусий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

