Ад в Самаре, «черный дождь», теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 23 апреля

За сутки более 200 БПЛА сбили над Россией. Самарская область подверглась атаке украинских дронов, есть жертвы. Удары беспилотников ВСУ привели к «черному дождю» в Туапсе. Противник нанес серьезный урон энергосистеме Запорожской области. Россиянина, планировавшего взорвать Транссиб по заданию украинских спецслужб, приговорили к 18 годам заключения. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 200 украинских дронов ударили по регионам РФ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать Россию с помощью 204 беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, 40 из них были уничтожены с 08:00 до 16:00 над Белгородской, Брянской и Курской областями. За следующие четыре часа силы ПВО перехватили над этими же регионами еще 10 БПЛА.

Атаки беспилотников продолжились в ночь на 23 апреля. По данным Минобороны РФ, 154 дрона попытались ударить по 10 регионам. Под огнем оказались Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области и Крым. Беспилотники были сбиты над Азовским и Черным морями.

В Самарской области предприятия и дома подверглись атаке дронов ВСУ

В Самарской области была зафиксирована атака украинских БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. По его словам, не обошлось без жертв.

«В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал Федорищев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он добавил, что обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Самаре. Один человек был ранен, его госпитализировали. В регионе развернули оперативный штаб.

Из-за атаки БПЛА учебные занятия первой смены в школах Самары и Новокуйбышевска были перенесены, заявил Федорищев. Кроме того, в Самаре временно приостанавливали движение общественного транспорта.

Один из украинских дронов упал во дворе дома на улице Звездной в Сызрани в нескольких метрах от детской площадки.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках противника на Самарскую область.

Удары беспилотников ВСУ привели к «черному дождю» в Туапсе

В Туапсе пожарные третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В атмосфере оказались продукты горения, которые выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на земле.

«По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе», — уточнили в оперштабе.

Местные власти порекомендовали жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, а на улице использовать маски. В случае появления симптомов (кашля, одышки и других) людей просят обращаться к врачам.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе Фото: Борис Морозов/РИА Новости

В каких еще регионах РФ пострадали мирные жители в результате атак ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками поселок Погар Брянской области. Удар был нанесен по перерабатывающему предприятию, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», — написал он.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в курском приграничье пострадал 43-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ 79 раз за сутки обстреляли Курскую область из артиллерии.

В Белгородской области за сутки семь мирных жителей получили ранения разной степени тяжести, два человека погибли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Репяховка в результате атаки FPV-дрона на территорию частного домовладения погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Ранен его отец», — написал глава региона.

Еще один мужчина погиб при ударе противника по коммерческому объекту в Белгороде. Гладков уточнил, что в момент атаки двое рабочих находились на крыше здания: они устраняли последствия предыдущего налета дронов.

Губернатор отметил, что среди раненых — 15-летний юноша. Он находился рядом с парковкой в селе Никольском, по которой ударили БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на регионы.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

ВСУ серьезно повредили энергосистему Запорожской области

Южная часть Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

«Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные», — написал Балицкий.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Планировавшего взорвать Транссиб диверсанта приговорили к 18 годам тюрьмы

Житель Амурской области, задержанный при подготовке к диверсии по заданию украинских спецслужб, был приговорен к 18 годам лишения свободы. Установлено, что он готовил взрывы на участке Транссиба.

В материалах дела говорится о том, что осужденный связался с представителями запрещенной в России организации в интернете. Он прошел обучение минно-подрывному делу и приобрел необходимые компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. Злоумышленник планировал покинуть страну сразу после теракта, чтобы примкнуть к боевикам.

Россиянин собирался вступить в ряды украинского военизированного формирования

Жителя Кубани задержали при попытке выезда из России с целью вступления в ряды украинского военизированного объединения, заявили в УФСБ РФ по Краснодарскому краю. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Установлено, что житель Каневского района посредством мессенджера Telegram инициативно установил связь с представителем [террористической организации]», — отмечается в сообщении.

